Chevalière – Quand une petite fille veut faire évoluer les mots

“Chevalière – En garde dictionnaire” de Nadège Michelotto et Maud Begon aux Editions Casterman est un album jeunesse piquant !

Chevalière, est une histoire à partager avec ses enfants dès 6 ans qui va un peu bousculer les clichés avec un zeste d’humour.



Lily Desiguière arrive déguisée en Chevalière au carnaval de l’école. On lui soutient que le mot chevalière n’existe pas dans le dictionnaire et qu’elle est un chevalier. Elle se met vraiment en colère et décide de partir en croisade pour défendre l’existence du mot Chevalière contre le dictionnaire en n’hésitant pas à interpeller les linguistes qui rédigent les dictionnaires.



Impensable de s’appeler chevalier alors qu’on est une fille ! La réponse négative à ce changement de genre la met encore plus en colère. Lily va déclencher des manifestations pour obtenir un dictionnaire égalitaire, autant pour les noms masculins que les féminins.

Soutenue pas ses amis-es, arrivera- t-elle à avoir gain de cause ?



Un album rempli d’humour, qui pose la problématique des noms masculins que l’on ne peut (ou ne veut pas) féminiser et vice versa. Une histoire qui provoquera des débats au sein des familles, des classes, des bibliothèques … A lire d’urgence !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de lire ? Découvrez d’autres livres lus par a rédaction ici