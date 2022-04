Conseil de lecture – Le petit guide indispensable pour devenir un vrai ninja

Si vous avez toujours rêvé de devenir un ninja, on a trouvé le livre qu’il vous faut. « Comment devenir Ninja ? » va vous révéler tous les secrets de cet art ancestral.

Le livre « Comment devenir Ninja ? » est un petit guide complètement délirant pour se transformer en… ninja. Il est édité chez La Martinière Jeunesse mais ses conseils pleins de sagesse prodigués par les plus grands maîtres ninja valent aussi pour les enfants que pour les adultes.

Prenez votre katana et vos shuriken, l’académie des ninjas vous ouvre ses portes.

« Comment devenir un ninja ? » s’inspire du très sérieux ouvrage Ninja de l’historien Stephen Turnbull. Vous vous en doutez, il n’est pas du tout traité de la même façon. C’est un guide humoristique mais tout de même documenté pour les ninjas en herbe.

Adil, Lola et Marius remontent le temps jusqu’au Japon de 1789 pour s’inscrire à l’école Iga de ninjutsu. Ils vont suivre un entrainement intensif et par la même occasion nous révéler tous les secrets et techniques des shinobi.

Comment devenir Ninja ? ne relate pas une histoire. Il est traité comme un vrai guide. On apprend à s’habiller comme un ninja, à utiliser les accessoires d’espionnage et les armes, à connaître ses ennemis, à attaquer un château, à maîtriser les techniques du contrôle mental, etc.

C’est drôle et les dessins de Takayo Akiyama sont excellents. Allez, j’y retourne je dois apprendre à escalader un mur et à devenir invisible.

