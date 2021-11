Conseils de lecture - 3 livres ayant pour thème la diversité et l'inclusivité dans les romans ado - IDBOOX

Habituellement, je chronique des récits de fantasy – il est important à mes yeux de pouvoir s’évader, échapper à un quotidien parfois compliqué.

Cette courte sélection est là pour rappeler la nécessité des récits tranche-de-vie, ceux qui – parfois – ouvrent les yeux à leur lectorat sur les différentes réalités du monde.

Felix Ever After, de Kacen Callender (Slalom)

Résumé

Le récit vibrant d’émotion d’un adolescent en quête d’amour, d’identité et de reconnaissance.

Felix cumule les étiquettes – noir, queer, trans – mais son identité reste trouble. Comment avancer dans la vie quand on n’arrive pas même à savoir qui l’on est ?

Alors qu’il lutte pour s’affirmer, le jeune homme va devoir faire face aux critiques et aux jalousies. Mais dans l’épreuve vont éclore les plus grandes amitiés… et la plus belle des histoires d’amour.

Pourquoi le lire

Enfin ! J’ai pu découvrir ce roman dont on entend tellement parler sur les réseaux. Felix Ever After est écrit par un auteur non-binaire et transgenre. Autant le dire tout de suite : ce roman est une véritable pépite !

Felix se questionne sur son genre, sur l’abandon de sa mère, sur le fait d’avoir le droit d’être aimé, sur son futur… Son personnage est profondément humain, et celui d’Ezra tellement attachant ! Les discussions sur le genre ne sont pas toujours amenées de manière subtile pour éduquer le lectorat ; mais après tout, l’histoire se déroule selon le point de vue de Felix, un ado de 17 ans – et son apprentissage est notre éducation.

Avec son lot de rebondissements, de racisme, de transphobie, de tiraillements (voire de larmes) et de rires, « Felix Ever After » est une lecture cinq étoiles.

À partir de 14 ans Pour vous procurer ce livre papier ou ebook Cliquez ici ou Cliquez ici

Le Courage d’Amal, d’Aisha Saeed (Seuil Jeunesse)

Résumé

Dans son village du Pakistan, Amal, douze ans, aspire à devenir un jour enseignante. Aînée de la famille, elle doit veiller sur ses s?urs après l’école, mais trouve toujours le temps de parfaire son éducation. Un jour, elle se querelle avec le fils du chef du village et l’insulte sans le vouloir. Homme riche et corrompu, le chef oblige Amal à devenir sa servante afin de racheter sa faute. Au domaine des Khan où elle habite désormais, la jeune fille est traitée comme une esclave et doit lutter pour sa survie dans un univers où c’est chacun pour soi.

Déterminée et intelligente, elle ne se laisse pas abattre. Rassemblant tout son courage, elle amorce un combat qui lui permettra d’obtenir justice et de réaliser enfin son rêve d’une vie meilleure.

Pourquoi le lire

Le Courage d’Amal est le premier roman d’Aisha Saeed à arriver en France. Aux USA, elle promeut activement la diversité dans la littérature. Autrice américano-pakistanaise, Aisha Saeed aborde, dans « Le Courage d’Amal », des sujets difficiles avec un style d’écriture simple et facile à lire.

Amal est un personnage fort et intelligent, très sage pour son jeune âge (peut-être un peu trop ?). Le roman, court, semble parfois se précipiter dans ses retournements (ou son dénouement) mais il est parfaitement adapté à un jeune lectorat : il est déchirant mais plein d’espoir, et une source d’inspiration sur ce qu’on peut vouloir de la vie, ou être plus tard.

À partir de 10 ans Pour vous procurer ce livre papier ou ebook ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Les Etincelles Invisibles, d’Elle McNicoll (L’Ecole des Loisirs)

Résumé

Addie est autiste. Lorsqu’elle apprend en cours d’histoire que sa petite ville de Jupiner a persécuté, torturé et exécuté au Moyen Âge des dizaines de sorcières, elle est bouleversée. Ces femmes accusées de sorcelleries n’étaient-elles pas autistes ou neuroatypiques comme elle ? Victime de brimades en classe, Addie se sent particulièrement concernée par leur sort. Elle décide de mener campagne pour que la ville de Jupiner rende hommage à ces sorcières injustement traitées.

Pourquoi le lire

Les Etincelles Invisibles est un court roman (à peine plus de 200 pages) qui ne vous laissera pas indifférent. Les personnages neurotypiques sont trop peu présents dans la littérature jeunesse (ou ado), et grâce au point de vue d’Addie, on les découvre un peu mieux.

Addie qui s’efforce, à 11 ans (elle est en CM2), de faire ce qui est attendu d’elle – en permanence – de porter un « masque » pour respecter toutes les conventions sociales, qui doit supporter les bruits et la lumière non adaptés à son bien-être.

Elle McNicoll arrive à nous faire ressentir des émotions si fortes, on pourrait presque se demander si c’est de cette manière que les ressent Addie.

Attention, le harcèlement (enfant/enfant et adulte/enfant) est l’un des thèmes principaux de cette lecture.

À partir de 11 ans Pour vous procurer ce livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Quelques autres recommandations de romans

« Un cœur gros comme une étoile », de Sarah Allen, disponible chez Milan (à partir de 10 ans) Cliquez ici

« Ce sera moi » de Lyla Lee, disponible chez Hachette (12 ans et plus) Cliquez ici

« Positive », de Camryn Garrett, publié chez Robert Laffont (à partir de 14 ans – on en parlait ici) Cliquez ici

« Darius le Grand ne va pas bien », d’Adib Khorram (Akata, à partir de 14 ans) Cliquez ici

« En équilibre », de Morgane Moncombre, chez Hugo New Way (à partir de 14 ans) Cliquez ici

« Tant qu’il le faudra », tome 1 et 2 déjà parus, écrit par Cordélia et édités par Akata (à partir de 16 ans) Cliquez ici

