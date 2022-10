Conseils de lecture – 6 livres parfaits pour les 0 – 3 ans

Découvrez notre sélection de 6 livres pour les petits. Nous avons choisi des albums drôles, poétiques et ludiques qui plairont aux enfants de 0 à 3 ans.

Livre en tissu, mini BD, classique de la littérature jeunesse ou livre à trous partez dans le monde extraordinaire des livres dédiés à la petite enfance !

Bébé, mon amour Bébé, mon amour

C’est un livre en tissu à offrir ou à s’offrir dès la naissance de bébé. Présenté dans un joli coffret, ce livre en tissu accompagne le nourrisson dans sa découverte du jardin. La vue, l’ouïe, le toucher sont stimulés avec poésie.



Bébé mon amour de F. Ferri est un véritable coup de cœur ! Le thème, la fabrication, les matières utilisées : velours, tissus brillant, feutrine, le tout est accompagné par des petits grelots, (sans danger pour l’enfant) des scritch tout doux, des éléments mobiles … Ce livre en tissu tout animé emporte l’enfant dans un univers doux où ses sens seront sollicités avec finesse.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Lecture conseillée dès la naissance

Editeur : Glénat Jeunesse

Chouchou et Timiaou : A l’aventure ! Chouchou et Timiaou : A l’aventure !

Marie Flusin et Laurent Simon proposent aux jeunes lecteurs une mini BD composée de 12 histoires.

Chouchou ne manque pas de créativité, avec son chat Timiaou ils vivent des belles aventures à la fois drôles et poétiques ! Ces mini histoires plairont à tous les enfants, les illustrations sont douces comme un cocon et les bulles attachantes.



Nous avons aimé l’idée de transposer des histoires douces au format BD adapté aux petits. Au fil des pages l’enfant entre dans l’univers des deux chenapans et c’est vraiment très sympa !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Lecture conseillée dès 2 ans

Editeur : mini BD Kids

Super doigt Super doigt

Super doigt et le gang des orteils malfaisants et Super doigt et la tribu des doigts verts sont deux livres de Vincent Guigue et Anouk Ricard.



Complétement déjantés ces petits albums faciles à lire et à raconter ont la particularité d’être équipés d’un trou à chaque page.

Nous sommes invités à personnaliser nos super doigts pour participer aux aventures.

Ces albums dont les doigts sont les héros sont super ludiques. On en redemande et les illustrations sont juste éclatantes ! Fou-rire garanti ! On adore le côté fou-fou de cette série !

Pour vous procurer Super doigt et le gang des orteils malfaisants Cliquez ici ou Cliquez ici

Super doigt et la tribu des doigts verts Cliquez ici ou Cliquez ici

Lecture conseillée: dès 3 ans

Editeur : Seuil Jeunesse

Petit Ours Brun à lire et à écouter !

Nous avons lu et écouter Petit Ours Brun fête son anniversaire et Petit Ours Brun part à la ferme. C’est une nouvelle collection qui permet aux enfants de découvrir les histoires illustrées sur papier tout en les écoutant. La jolie voix de Dorothée Pousseo raconte les aventures de Petit Ours Brun et donne une dimension nouvelle à ce classique de la littérature jeunesse. Pour écouter, il suffit de demander à papa ou maman de flasher le QR code avec le téléphone et c’est parti !



L’œuvre de Nathalie Savey illustrée par Danièle Bour prend une autre dimension pour le plus grand plaisir des petits et des plus grands !

Pour vous procurer le livre Petit Ours Brun fête son anniversaire Cliquez ici ou Cliquez ici

Pour vous procurer le livre Petit Ours Brun part à la ferme Cliquez ici ou Cliquez ici

Lecture conseillée dès 3 ans

Editeur : Bayard Jeunesse

Trouvez d’autres Idées BOOX pour les enfants dans notre rubrique dédiée ici