Contes des plus grands ballets, un livre pour les passionnés de danse

Astrid Valence réalise son rêve. Enfant, elle désirait un livre qui lui raconte la danse. Ne trouvant pas chausson à son pied, elle décide d’écrire Contes des plus grands ballets.

Cet album publié chez La Martinière Jeunesse lève le rideau sur 14 ballets mythiques. Coppélia, Le lac des signes, Casse-Noisette, Le sacre du printemps et bien d’autres sont révélés sous un jour nouveau.



Contes des plus grands ballets raconte toutes ces histoires légendaires avec un petit quelque chose en plus. Destiné aux enfants à partir de 6 ans, cette anthologie superbement illustrée ravira les petits rats de l’opéra et celles et ceux qui rêvent un jour de virevolter dans les plus beaux théâtres du monde.



La préface est écrite par la danseuse étoile Dorothée Guilbert. Et pour chaque conte, l’auteure propose aux jeunes lecteurs de passer derrière le rideau. Elle y raconte les anecdotes, tracas et autres secrets de chacun des ballets.

Un livre inspirant qui suscitera certainement des vocations !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez dans notre rubrique d’autres idées BOOX pour les Kids ici