Contes du Muséum – Marie Darrieussecq et Marc Lambron racontent les animaux

Contes du Muséum est une collection de livres pour la jeunesse éditée par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Cette collection est intéressante dans son concept et sa réalisation. Des auteurs célèbres sont invités à s’inspirer des collections du musée pour inventer des histoires, raconter le monde vivant et la biodiversité.

Chaque livre initie à des expériences de la nature et incite à la protection de l’environnement.

Après Erik Orsenna, Karine Tuil et Pierre Ducrozet, c’est au tour de Marie Darrieussecq et Marc Lambron de nous raconter la nature.

Une crapaude, un orang-outan et un tapir

L’autrice de Pas dormir, s’est emparée de l’histoire de Camélia une crapaude accoucheur dyslexique et maligne. Elle raconte au début de l’histoire sa vie dans le labo au milieu des chercheurs, c’est plein d’humour. On aime beaucoup le ressenti de Camélia qui observe les humains !

Au programme, surprise et humour.



Marc Lambron, de l’Académie française, nous a concocté quant à lui une enquête mettant en scène Sherlock Outan et Watson Tapir, deux détectives très perspicaces dans Mystère au zoo. Une histoire qui plaira aux petits curieux aimant résoudre des enquêtes.

Chaque histoire est merveilleusement écrite, les illustrations sont absolument splendides et rendent hommage au vivant.



Coup de chapeau aussi à Christophe Merlin illustrateur de Mystère au zoo et à Nelly Blumenthal pour Camélia. Chacun dans leur style apportent un véritable plus à la plume des auteurs avec des couleurs saturées et de l’humour à la pelle.



Ces deux ouvrages conviendront aux enfants à partir de 7 ans et jusqu’à 10 ans. Ces histoires sont une invitation à la soif d’apprendre et à l’imagination. A la fin de chaque livre un focus est fait sur un animal star de l’histoire.

Pour lire un extrait ou vous procurer Camélia Cliquez ici ou Cliquez ici

Pour lire un extrait ou vous procurer Mystère au zoo Cliquez ici ou Cliquez ici

Rendez-vous dans notre rubrique pour d’autres idées de livres pour les enfants ici