Cosette, la version courte des Misérables pour les jeunes lecteurs - IDBOOX

L’histoire de Cosette est maintenant disponible en version courte et accessible pour les enfants à partir de 4 ans.

La plus célèbre histoire de Les Misérables de Victor Hugo est savamment racontée par Michel Piquemal, illustrée par Annette Marnat.



Dans Cosette (Magnard Jeunesse) l’essence même de l’histoire est bien présente. Les auteurs ont su retranscrire à merveille l’atmosphère du roman de Victor Hugo.



En quelques pages et en quelques illustrations, on découvre la fillette confiée par Fantine, sa maman, aux méchants aubergistes, les Thénardier.

L’avidité de ses geôliers, les corvées, le seau d’eau trop lourd qui soudain s’allège, la bonté de Jean Valjean, la poupée, tout est là pour donner envie aux enfants, plus tard, de s’emparer du chef-d’œuvre, Les Misérables.

Cet album est une excellente approche pour entrer en contact avec la littérature classique !

