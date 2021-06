Coup de cœur - Femmes de science - A la rencontre de 14 chercheuses d’hier et aujourd’hui - IDBOOX

Femmes de science – A la rencontre de 14 chercheuses d’hier et aujourd’hui, est un véritable coup de cœur.

Ce livre d’Annabelle Kremer-Lecointre préfacé par Aurélie Jean est paru en mars 2021, je devais vous en parler !

Femmes de science est un documentaire pour adolescentes et adolescents à partir de 12 ans, mais aussi pour toutes les femmes jeunes et moins jeunes.

14 chercheuses

Cet ouvrage publié chez La Martinière Jeunesse, met en exergue des femmes de science, peu connues, voire non reconnues, en tant que scientifiques, restées très longtemps dans l’ombre.

La mise en page des textes et des illustrations donne de la vie à ces entretiens fictifs entre l’auteure et ces femmes qui racontent leur vie, leurs recherches, leurs bonheurs, mais aussi les difficultés rencontrées parce qu’elles étaient des femmes dans un monde scientifique dominé par les hommes.

Voici le nom de ces 14 chercheuses qui ont contribué à la science dans tous les domaines : Hypathie, Maria Sibylla Merian, Marquise de Châtelet, Angélique Marguerite Le Boursier du Coudray, Jeanne Villepreux-Power, Ada Lovelace, Irène Joliot Curie, Rosalind Franklin, Barbara McClintock, Dian Fossey, Frédérique Pelsy, Sylvie Le Bomin, Nalini Anantharaman et Patricia Wils.

Ada Lovelace, la femme geek

Parmi toutes ces femmes, une m’a particulièrement touchée en tant que geek, c’est Ada Lovelace.

Elle est la première programmeuse de l’Histoire, née en 1815 et décédée en 1852 en Angleterre, fille du poète Lord Byron.

Ada avait un potentiel imaginaire et créatif exceptionnel, ignorée ou presse à l’époque, elle laisse un héritage considérable, qui deviendra un siècle plus tard, l’informatique.

C’est elle qui a écrit le premier algorithme de programmation comportant des boucles récursives et c’est elle aussi qui a imaginé le concept du logiciel et a senti le potentiel des machines à calculer qui pourraient être capables de traiter des nombres, des symboles, des sons, des images et des textes. Et c’est pour cela qu’en 1979 le département de Défense américain nomma son nouveau langage informatique « Ada».

Femmes de science est un ouvrage à destination de tous les publics. Il met en lumière ces femmes exceptionnelles et pourrait être une source d’inspiration pour notre jeunesse.

Pour vous procurer ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Découvrez notre rubrique dédiée aux 0 – 16 ans