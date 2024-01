Décollage Immédiat – Un cahier d’activités pour les spationautes et les pilotes en herbe !

Décollage Immédiat – Cahier d’activités de l’air et de l’espace promet de bons moments d’apprentissage et de découverte.

En collaboration avec le Musée de l’Air et de l’Espace, Glénat Jeunesse publie un cahier qui s’adresse aux enfants passionnés par les avions et les navettes spatiales.

De nombreuses activités sont au programme : d’abord, on choisit sa tenue (pilote, astronaute, hôtesse de l’air …) en découpant les personnages.

Puis, l’aventure commence. On identifie les métiers de l’aéroport du Bourget. On apprend et on joue pour connaître les différents appareils volants de la création à nos jours. On crée son avion supersonique. Coloriage, découpage, jeux, bref, ce cahier est à la fois ludique et instructif pour les enfants qui rêvent de travailler un jour dans le domaine de l’aéronautique.

Toutes ces activités s’appuient sur les fonds iconographiques du musée. C’est sympa et on ne s’ennuie pas une seconde !

Nous vous conseillons Décollage Immédiat pour les juniors dès 7 ans ! Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures !

