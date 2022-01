Découverte de 2 livres - La petite histoire de la culotte et Awa - IDBOOX

Talents Hauts, est une maison d’édition spécialisée en décryptage des stéréotypes notamment sexistes.

Les livres publiés par l’éditeur bousculent les idées reçues. Voici deux livres qui ont attirés notre curiosité : La petite Histoire de…La culotte et le premier tome de Awa.

Awa, faut qu’on change le monde ! de Zelia Abadie et Gwenaëlle Doumont

Awa est une le premier tome d’une série de BD.

Awa, l’héroïne, est une petite fille qui a du caractère du haut de ses 7 ans. Elle est belge, guinéenne, française, marseillaise, sicilienne, italienne et gauchère à la fois.



Cette enfant dynamique n’aime pas les robes, elle a horreur du racisme, elle enquiquine sa sœur Maïa régulièrement. Mais surtout elle se pose beaucoup de questions, en pose aussi et n’hésite pas à expérimenter. Sa curiosité est sans limite ce qui certaines fois lui porte préjudice, mais elle est tellement attachante.

Chaque page, ou double page, est sous forme de petite BD, et met Awa en scène d’une façon vivante avec beaucoup d’implicite permettant aux jeunes lecteurs (filles ou garçons) de s’identifier, de se questionner ou de trouver une réponse à leur questionnement.

Awa, est un excellent point de départ pour parler du métissage, de l’égalité, de la différence, le tout avec humour et finesse.

La petite histoire de…La culotte d’Anne-Marie Desplat-Duc et Camille Carreau

Un voyage dans le temps sur la genèse de la culotte est raconté dans La petite histoire de la culotte. On y apprend qu’au début elle était portée par les hommes et que l’émancipation des filles et des femmes a fait en sorte que la culotte soit aussi pour elles.

Ce docu-fiction illustré humoristique permet d’aborder, à partir de ce vêtement du quotidien, une problématique actuelle sur l’égalité des genres et sur l’émancipation de la femme.

Ce livre est soutenu par Amnesty International.

