Derrière les rochers – Entre rêve et réalité, où se trouve la frontière ?

“Derrière les Rochers” d’Elodie Bouédec est une fable écologique à lire et partager en famille en ces temps de vacances propices aux réflexions.

Ce livre, est un coup de cœur, paru chez Seuil Jeunesse, il s’adresse aux enfants à partir de 8 ans.



Quand on est en vacances avec des amis sur la plage et qu’on décide de jouer à cache-cache, cela parait normal mais ici, nos jeunes amis vont se cacher dans les rochers interdits par leurs parents.

Ils vont vivre une aventure surréaliste. Ils pénètrent dans un château de sable un peu extraordinaire et découvrent le monde marin. Ils se métamorphosent en animaux des profondeurs et visitent en compagnie de la reine pieuvre, un musée pas ordinaire mais dont la reine est fière.

En revanche, les enfants ne le sont pas car ils s’aperçoivent que ces œuvres d’art ne sont que les déchets qui sont rejetés dans la mer (bouteilles, cannettes, roues…).

Pendant cette visite l’eau monte, c’est la marée. Les enfants angoissés, ont peur de se noyer. Ils sont d’ailleurs renvoyés par le gardien des lieux sur la plage.



Ils y retrouvent leurs amis fâchés d’avoir attendu si longtemps. Ces derniers ne croient pas leur version des faits car la marée a effacé toute trace de ce château…Rêve ou réalité, cette aventure restera un secret pour nos aventuriers.



Derrière les rochers est une histoire forte qui fait réfléchir sur le monde marin et sa sauvegarde. Les très belles illustrations réalisées avec du sable immergent le lecteur dans ce monde imaginaire et réaliste à la fois.

