Deux livres à lire et à écouter – Les Saperlichansons de Violette Mirgue et les Trois Petits cochons

Les Trois Petits Cochons et Violette Mirgue sont de retour pour le plus grand plaisir des enfants.

Les Saperlichansons de Violette Mirgue à Toulouse de Marie-Constance Mallard et la version revisitée des Trois Petits Cochons par Marlène Jobert sont à découvrir et à écouter.

Ca swingue chez Violette

Concernant la souricette aimée par les enfants, c’est la première fois qu’elle se lance dans la chanson. Cet album avec un CD inclus et un flash code pour accéder aux comptines.

Il arrive concomitamment avec la première comédie musicale de l’héroïne adulée par les petits : Mystère et fromage à Toulouse.

Les chansons sont dynamiques, drôles et chaque page du livre est bien entendu illustrée pour découvrir tous les lieux secrets de la ville Rose ! C’est sympa et très entrainant ! (Privat Jeunesse)

Qui a peur du grand méchant loup ?

L’album Les Trois petits cochons illustré par Hervé Le Goff est somptueux ! Là encore on retrouve les trois frères qui n’ont pas peur du grand méchant loup.

Ce classique de la littérature jeunesse est légèrement revu par la conteuse et comédienne Marlène Jobert, offrant de nouvelles surprises. Un CD est inclus et là aussi on peut flasher le code pour écouter l’histoire sur le smartphone et la tablette. (Glénat Jeunesse)

Ces deux livres méritent bien leur place sous le sapin n’est-ce pas ?

