Dys et Célèbres, un livre qui montre qu’être dyslexique n’est pas la fin du monde

Dys et Célèbres (Casterman) de Guillemette Faure et Mikankey, s’attache à montrer comment la dyslexie peut rendre plus fort.

Être différent est une force, c’est le message de ce livre coup de cœur pour tous, enfants (à partir de 10 ans) et adultes.

Léonard de Vinci, Mika, Franck Gastambide, Alex Lutz, Keira Knightley, Orlando Bloom… ont un point commun : la dyslexie.

Dys – La galerie de portraits des gens célèbres

Être dyslexique demande une grande capacité d’adaptation et les 24 personnalités évoquées dans ce livre ont percé et prouvent qu’être dyslexique n’est pas une tare.



Par exemple, Erik Adam, policier et maire de New York lui-même Dys a inscrit l’aide pour les dyslexiques dans son programme électoral.

Mohamed Ali, grand dyslexique et champion du monde de Boxe a créé avec sa quatrième épouse une collection de livres pour promouvoir la lecture auprès des jeunes noirs américains.

Florence Cestac, dyslexique et autrice de bande dessinée a souffert de sa dys et s’est tournée vers le dessin pour raconter le monde et s’en amuse avec.

Steven Spielberg, dys, scénariste, réalisateur et producteur de films n’a jamais aimé l’école et son pire cauchemar : lire à voix haute à l’école.



Dys et Célèbres présente des personnes Dys devenues artistes, acteur-trices, Premier Ministre, chanteur, sportif, architecte… ouvrant des perspectives pour accueillir ce trouble autrement.

La fin du livre propose au lecteur de lister ses rêves et ses talents. Il y a aussi une boite à outil avec des conseils, un glossaire et des tas d’infos intéressantes.

Ce livre écrit par un dyslexique prouve que ce trouble n’est pas une maladie mais une force si on est volontaire et qu’on ne se laisse pas polluer par les personnes nocives. Cet ouvrage passionnant donne espoir aux enfants (et aux adultes) différents. Bien conçu, il donne confiance et positive.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Découvrez notre rubrique dédiée aux enfants. Lire d’autres articles sur la dyslexie ici