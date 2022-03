Et si ça existait – Un livre où l’imaginaire surpasse tout - IDBOOX

“Et si ça existait” est un livre de Marie Colot et Ian de Haes aux éditions Alice Jeunesse.



Nous conseillons cette lecture aux enfants à partir de 4 ans et pour toute la famille.

Qui n’a pas déjà imaginé des choses qui n’existaient pas, rien que pour le plaisir ?

Eh bien, sur le chemin de la maison, Salomé, la grande sœur demande à son petit frère ce qu’il aimerait faire comme métier plus tard.

Achille ne sait pas et sa grande sœur le gronde. Alors il commence à évoquer toute une série de métiers ; guérisseur de peines pour soigner le cœur des gens tristes ou partageur de sous pour en donner plus à ceux qui en ont moins… Salomé lui répond du tac au tac que ces métiers n’existent pas.

Achille continue sa liste de métiers imaginaires et sa sœur rentre finalement dans son jeu au fur et à mesure. Elle aussi veut devenir dompteuse de moustiques ou coupeuse de poires en deux… A eux deux ils réinventent le monde, tout en se disant qu’ils ont encore du temps pour avoir un vrai métier ou alors ils pourraient creuser l’idée. Être inventeur de métiers c’est pas mal ça non ?

Et si ça existait est un album qui réveille la créativité des petits et des grands avec ces noms inventés accompagnés d’illustrations permettant aux lecteurs d’entrer dans ces imaginaires délirants.



Avec ce livre, il y a de quoi passer un excellent moment avec vos enfants ou vos petits-enfants. Rêvez, rigolez, inventez des métiers, donnez vie à ces idées en argumentant ces professions extraordinaires : que font-ils vraiment, où ils habitent etc. N’hésitez pas à les dessiner, à les mimer…

