Fête des mères et des pères : 3 livres à lire avec les papas et les mamans

Bientôt la fête des mères et la fête des pères, et si vous faisiez aussi un cadeau à votre enfant ou alors un cadeau en commun ? Mieux encore, et si votre enfant vous offrez un livre à lui lire ?

Voici trois livres supers pour échanger, rire et faire des câlins : Comment défâcher une maman fâchée (Glénat Jeunesse) et Histoires à lire avec papa + Histoires à lire avec maman (Gründ)

Comment défâcher une maman fâchée en 10 leçons

Pour être honnête ce petit guide en 10 leçons en contient en fait 11. Marine Paris et Pauline Duhamel (les auteures) sont de sacrées coquines ! Elles prennent le prétexte que l’enfant a fait une ou plusieurs grosses bêtises pour fâcher maman !

Dans ce manuel, elles donnent des conseils aux enfants, d’après-vous lesquels ? Hum… pas ceux auxquels on s’attendrait ! Sage comme une image n’est pas trop le mantra de ce livre et c’est tellement drôle ! Au programme humour, rires et sottises à fond les ballons explosifs attendent les jeunes lecteurs à partir de 4 ans !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Histoires à lire avec maman et Histoires à lire avec papa

Histoires à lire avec maman et Histoires à lire avec papa sont deux livres adorables pour raconter de belles aventures aux juniors tout en échangeant avec eux. Céline Santini au texte, Amélie Laffaiteur aux illustrations ont imaginé pour chaque recueil 5 histoires.

Dans chacune, les auteures parlent de la relation père-enfant et mère-enfant. On entre dans 5 familles différentes. Tu m’aimes toujours maman ? Ou, tu es fâchée papa ? Sont deux exemples des histoires que vous pourrez trouver dans l’un ou l’autre des livres. Histoires à lire avec … sont deux livres douillets, poétiques qui invitent à la complicité.

On vous les recommande !

Pour vous procurer le livre maman Cliquez ici ou Cliquez ici

Pour vous procurer la version papa Cliquez ici ou Cliquez ici

Visitez notre rubrique dédiée aux enfants ici