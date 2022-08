Finie la timidité – Un cahier d’activités pour apprendre à s’affirmer

Votre enfant a tendance à être timide ? Il n’ose pas prendre la parole en public, il craint le regard des autres ?

Voici un cahier d’activités ludique et utile qui va lui permettre de s’affirmer, d’oser dire non et de se faire entendre en douceur.

Finie la timidité, de N. Larcher, S. Duval illustré par C. Nilès et C. Lallemand contient 80 pages qui vont donner des clés et des pistes aux enfants de 7 à 11 ans pour combattre leur timidité.

Dans ce cahier bien conçu et adapté à toutes les problématiques, il y a 10 tests à réaliser notamment pour savoir où se situe l’enfant. Les résultats sont en fin de tests accompagnés de quelques commentaires.

En plus des tests il y a une myriade de conseils bienveillants et malins pour l’aider. Des jeux et une « boite des fiertés » accompagnent le tout. La fin du livre s’adresse aux parents.

A leur tour, les autrices proposent de réaliser quelques tests personnels et dispensent quelques conseils. Il y a aussi une partie les invitant à faire des jeux en famille autour de la timidité.

Ce guide à la fois simple et complet nous semble très utile. A quelques jours de la rentrée scolaire c’est une jolie entrée en matière pour que votre enfant se sente bien dans ses baskets !

Pour vous procurer Finie la timidité (Bayard Jeunesse) Cliquez ici ou Cliquez ici

