Fruits et Légumes le livre de recettes qui aide à aimer les épinards ! - IDBOOX

Endives beurk, betteraves bouuuuu, épinards dégeu ! Vous avez certainement entendu cela de la bouche de vos enfants !

Cela c’était avant ! Aujourd’hui il y a le livre d’Evelyne Debourg : Fruits et Légumes : 40 recettes pour les aimer toute l’année (Glénat Jeunesse).



Evelyne Debourg est cantinière dans une école et son crédo c’est d’apprendre aux enfants à manger bon, bien et à manger de tout !



Elle présente dans son livre dédié aux petits gourmands à partir de 5 ans, 40 recettes délicieuses en fonction des saisons.



Le livre illustré par Anna Lubinski est clair, amusant et très goûteux ! Chaque recette comporte le temps de préparation, les ingrédients, la marche à suivre pour les cuisiniers et leurs marmitons. Des petites anecdotes sur les fruits et légumes complètent le tout.



L’endive des 3 petits cochons, le cake de courgettes, la crème de maïs, le velouté d’orties n’auront plus de secrets pour eux et ils en redemanderont !

5 fruits et légumes par jour, impossible ? Non la solution est dans ce livre !

