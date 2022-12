Gaspard et le mystérieux visiteur le nouveau livre d’Aldebert !

La star aimée des enfants, Aldebert, publie un second livre qui se lit et qui s’écoute.

La série Histoires extraordinaires s’agrandit avec Gaspard et le mystérieux visiteur illustré par Florent Bégu. On retrouve ce cher Gaspard, un petit garçon comme tous les autres mais qui vit d’incroyables aventures !



Cette année, Gaspard est en CM2, et les choses se compliquent depuis l’arrivée de Ryan, qui l’a pris en grippe. Pour reprendre confiance en lui, il va pouvoir compter sur sa bande de copains bien sûr, mais aussi et surtout sur un étrange petit garçon, qui lui semble curieusement familier… et des leçons de kung-fu qui tombent à point nommé !



Une fois encore, cette histoire d’Aldebert plaira aux enfants qui aiment rêver, rire et vibrer pendant de jolis moments de lecture.

Et puis, en scannant le QR code contenu dans le livre, on accède à l’histoire profitant pleinement des belles illustrations.

Pour vous procurer le livre (Glénat Jeunesse)

