Grand Panda et Petit Dragon – Un livre illustré qui chasse les idées noires - IDBOOX

Grand Panda et Petit Dragon est une histoire captivante et sans âge. Elle plaira aux petits à partir de 5 ans mais aussi aux grands.

Sous la plume et le trait de James Norbury, Grand Panda et Petit Dragon partent à la rencontre des saisons et de la nature. Printemps, été, automne, hiver, les deux amis vont faire connaissance avec la vie. Emerveillement, doute, sentiment d’être perdu, mais aussi sérénité et envie de vivre composent cet ouvrage merveilleusement illustré.



Chaque page ressemble à une estampe japonaise tout en gardant une patte résolument contemporaine.

Grand Panda et Petit Dragon est un livre contemplatif par ses illustrations somptueuses. Il pose aussi les questions essentielles.

« Quand on allume une lanterne pour quelqu’un, on éclaire son propre chemin par la même occasion ». Cette phrase tirée du livre résume à elle seule toute la puissance et la sensibilité de Grand Panda et Petit Dragon (Ed. Le Lotus et l’Eléphant).

