Ha ! Un cache-cache monstrueux - Un livre qui n’est pas pour les mauviettes - IDBOOX

« Ha ! Un cache-cache monstrueux » c’est un livre de très grande taille à la hauteur de la trouille et des rigolades qu’il suscite.

Et si on jouait à cache-cache ???

Clotilde Perrin a concocté une histoire monstrueuse hideuse et dégoutante et on adore !

Un enfant est poursuivi par des monstres affreux, pour y échapper, il se réfugie dans les maisons des contes de notre enfance. La Belle au bois dormant, Les 3 petits cochons, Le Petit Poucet…



C’est que ces maisons sont des lieux parfaits pour se cacher, les jeunes sont invités à suivre l’enfant et à le débusquer.



Une quarantaine de flaps sont à soulever, pour découvrir où se cache ce super-héros de la trouille. La mise en page, les illustrations et les volets à soulever sont sublimes. L’histoire est drôle et décalée, elle fait son petit effet et surtout on s’amuse comme des petits fous !



Ha ! Un cache-cache monstrueux (Seuil Jeunesse), est un livre au format XL. Parions qu’il restera longtemps dans les maisonnées, il plaira aux enfants dès 4 ans et bien au-delà !

Pour vous procurer ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Découvrez notre univers dédié aux enfants ici