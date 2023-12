Hänsel et Gretel le célèbre conte superbement revisité

Hänsel et Gretel nous connaissons tous ce conte légendaire, mais quand il est revisité par David Sala, il prend une nouvelle dimension.

La disette sévit dans la famille de Hänsel (petit Hans en allemand) et sa sœur Gretel (petite Marguerite).

Ne pouvant plus les nourrir, leur marâtre convainc leur père d’aller les perdre dans la forêt… Heureusement, l’histoire dramatique se termine bien.

L’œil est immédiatement attiré par la couverture de ce magnifique album grand format publié par Casterman. L’épaisse forêt, bien que sombre, chatoie et brille dans un entrelacs de verts et de bleus.

Le regard converge vers le centre où frère et sœur sont blottis l’un contre l’autre au pied d’un immense tronc paré des mêmes couleurs.

A l’intérieur, les aplats pleine page sont joliment audacieux — jaune, parme, turquoise, rose, lavande — ils permettent au texte de s’exprimer discrètement au profit du graphisme.

Découvrir ou redécouvrir ce célèbre conte des Frères Grimm en étant transporté par les traits de crayon épurés et les couleurs fantasmagoriques de David Sala est un pur plaisir. A partager en famille.

Chronique de : Florence Lesavre