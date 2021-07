Harry Potter, le livre d’activités de Poudlard parfait pour les vacances - IDBOOX

Le livre d’activités de Poudlard, est destiné à tous les jeunes moldus qui désirent étudier à Poudlard.

Gallimard Jeunesse et Wizarding World se sont régalés en proposant aux futurs sorciers un cahier d’activités plein de magie.

Personnalisable et véritable invitation à l’imaginaire, ce livre d’activités permet à toutes et tous de se perfectionner dans la magie signée Harry Potter

Des tas d’activités pour s’amuser !

On commence par la fabrication de l’instrument indispensable pour tous les sorciers, la baguette. On poursuit par des cours. Chaque moldu est sollicité pour dessiner, répondre à des questions. Leçon de divination, fabrication de potions, leçon d’occlumancie, on s’amuse comme des petits fous !



Harry Potter – le livre d’activités de Poudlard ce sont des dizaines de bons moments à passer pendant les vacances. Et en plus le cahier est fourni avec un embout de stylo à l’effigie d’Harry Potter (on adore !), des pochoirs et des stickers !



Ce grimoire est à mettre entre toutes les mains des jeunes sorciers en devenir, à partir de 8 ans.

