La Grande Nuit des ours – 7 contes pour apprendre à mieux les connaitre - IDBOOX

Les ours font partie de l’imaginaire des enfants. Les nounours sont aussi le symbole de la douceur qu’on soit petit ou grand.

Et pourtant… La Grande Nuit des Ours va faire découvrir aux enfants à partir de 7 ans, 6 contes qui vont les faire voyager pour mieux connaitre ces animaux à poils blancs ou bruns.

Embarquement avec la grande chamane qui va nous raconter des histoires d’Ours à travers le monde. Pérou, Corée, Norvège, Ecosse,… ce tour du monde proposé par Caroline et Martine Laffon et superbement illustré par Elise Mansot, retrace des histoires d’ours qu’on ne connait pas forcément.



Parce que les ours font partie de tous les contes de la planète et de toutes les légendes, cet album publié chez Glénat Jeunesse est à la fois passionnant et poétique.

La découverte des différents contes permet d’ouvrir les chakras. Cette lecture est idéale pour passer un bon moment et voyager à travers les contes et dans sa tête.

