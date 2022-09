La pauvreté expliquée aux enfants – 2 livres d’Esther Duflo Prix Nobel d’économie

Quand un Prix Nobel se lance dans la littérature jeunesse ! Oui vous avez bien lu, Esther Duflo, Prix Nobel d’économie vient de publier deux ouvrages à destination des enfants.

Son objectif, parler de la pauvreté aux enfants de façon simple, ludique et sans pathos. Le second objectif est d’aider les 5-7 ans à comprendre que les personnes n’ayant pas de ressources leur ressemblent et malgré les difficultés à survivre, les enfants démunis ont de l’énergie, de la curiosité, des rêves et de belles ambitions.



Pour accompagner les deux premiers albums Esther Dufflo a travaillé avec Cheyenne Olivier. L’illustratrice s’est inspirée des graphiques économiques pour ses dessins et c’est super !

Toutes deux publient donc aujourd’hui chez Seuil Jeunesse Bibir – un coup de pouce pour la sorcière ! et Afia – Qui saura la guérir ?

A la fin de chaque histoire, l’auteure ajoute un cahier à destination des adultes afin de les aider à échanger avec la jeune génération.



Ne pensez pas que ces deux ouvrages sont barbants ou pompeux, ils sont parfaitement adaptés aux enfants et permettent d’élargir les horizons tout en créant une prise de conscience.

8 autres livres de la collection seront publiés d’ici septembre et 2023.

A propos de Bibir

Dans cet album, les enfants vivront avec le personnage principal sa rencontre et son amitié avec Konwu, vieille femme rejetée par tous à cause de son extrême dénuement. Ce sera l’occasion de montrer d’autres récits et images de la pauvreté, loin des préjugés, mythes et caricatures dont les pauvres font trop souvent l’objet. Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

A propos de Afia

Malgré sa pauvreté, Afia vit ses aventures comme tous les enfants dans le monde, avec ses amis, sa famille et les villageois.

Le lecteur découvrira les problèmes auxquels ils font face au quotidien, les solutions qu’ils trouvent, leurs petites erreurs et leurs grands rêves. Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

