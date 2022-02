La petite Danseuse au musée d’Orsay l’appli gratuite magique - IDBOOX

Si vous aimez l’art et la tech, ne manquez pas l’expérience de La petite Danseuse au musée d’Orsay.



Le musée d’Orsay et France Télévisions viennent de lancer l’application La petite Danseuse au musée d’Orsay. Cette appli disponible sur iOS et Android est gratuite.



Pensée pour les enfants, elle plaira aussi aux grands. Grâce à la réalité augmentée, la petite danseuse de Degas superbement animée en 3D, vous propose un voyage ludique et extraordinaire dans les œuvres du musée.

Un casting formidable !

De Monet à Renoir, en passant par les œuvres de Van Gogh aux sculptures de Carpeaux ou à la maquette de l’Opéra Garnier, cette appli ludique est un enchantement.



Lucid Realities, Big Company sont aux manettes techniques. Quand au texte de l’histoire, il a été écrit par la formidable Marie Sellier.

Anne Alvaro, Claire Bouaniche et Xavier Lacaille, sous la direction de Céline Ronte, ont prêté leurs voix aux personnages de l’histoire.

Chaque chapitre est enveloppé dans un univers sonore : Tchaïkovski, Jean Sibélius, Erik Satie ou Gabriel Fauré…

La petite Danseuse au musée d’Orsay qu’est-ce que c’est ?

Cette application a pour objectif de vous faire voyager dans les collections du Musée d’Orsay.

La petite danseuse est chez elle au musée, elle connait tout le monde ou presque. Symbolisée par un personnage en ombre chinoise (la voyez-vous sur les photos ?), elle va à la rencontre de la sculpture de Carpeaux, Le Prince impérial et son chien Néro.

Elle veut faire sortir son ami de son carcan de marbre, mais comment faire ?



L’histoire racontée comme un jeu de piste ludique et instructif, emmène la petite espiègle dans une quête. A pas légers, elle déploie ses talents de ballerine pour déverrouiller les niveaux de l’histoire. Elle doit trouver quelques ingrédients contenus dans les tableaux. Comme vous le voyez sur nos images, elle entre littéralement dans les œuvres.

Notre avis

Nous avons testé La petite Danseuse au musée d’Orsay en jouant le jeu. Les dialogues sont drôles, très dans l’air du temps. Cette appli démocratise complètement l’accès aux œuvres les plus célèbres. Participer à cette histoire, est un véritable plaisir pour les yeux et les cellules grises.

L’utilisateur est actif puisqu’il aide la danseuse à avancer dans l’aventure par diverses actions.

On navigue facilement dans l’application, la réalité augmentée est réactive. On vous conseille quand même d’utiliser un smartphone ou une tablette assez récent pour bénéficier pleinement de l’expérience.

La réalisation de La petite Danseuse au musée d’Orsay est une petite prouesse technologique. C’est aussi une belle façon d’inviter petits et grands à découvrir l’art autrement.

