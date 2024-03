La Petite Espionne des Nymphéas – Un superbe livre qui révèle Claude Monet sous un jour différent

La Petite Espionne des Nymphéas est un album jeunesse qui explore le travail de Claude Monet, en se concentrant particulièrement sur la création des célèbres Nymphéas.

Béatrice Fontanel et Alexandra Huard offrent aux jeunes lecteurs une approche ludique et poétique de la vie de Monet. On y découvre notamment, le travail extraordinaire qu’il a accompli pour nous offrir ces magnifiques Nymphéas.





L’héroïne de l’histoire est une libellule, une petite espionne qui se faufile partout dans le jardin, la maison et l’atelier du peintre pour mieux le connaître. À travers son voyage, elle nous dévoile non seulement la façon dont Monet travaillait, mais aussi son caractère, ses peines et ses joies.

Cet album s’adresse aux enfants dès 7 ans et est tout simplement enchanteur. Les textes et les illustrations plongent le jeune lecteur dans un moment magique à la rencontre d’un maître de l’impressionnisme.

Le livre est enrichi de 4 doubles pages documentaires qui mettent en relation l’œuvre, des photos d’archives et les dessins du livre.

La Petite Espionne des Nymphéas (Seuil / Musée d’Orsay) constitue une magnifique initiation à l’art, d’autant plus que nous célébrons cette année les 150 ans de l’impressionnisme !



À noter : un QR code permet d’écouter gratuitement l’histoire pendant 15 minutes, tirée du podcast Les Promenades Imaginaires.

Pour acheter ce livre, cliquez ici ou cliquez ici.

Trouvez d’autres Idées BOOX livres pour les enfants ici.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités