La ronde des renards – 7 contes sur ces animaux rusés

Le renard est un animal fascinant, depuis la nuit des temps il alimente les histoires et les contes.

La ronde des renards (Glénat jeunesse)de Caroline et Martine Laffon est un album tout à fait intéressant.

Les autrices accompagnées d’Elise Mansot ont concocté un livre original sur le mythique animal. Dans un monde, une constante domine, le renard et rusé !



Tout commence par la présence d’un renard raconteur d’histoires, avec le corbeau, il s’assoit sous l’arbre à racontars et narre ses histoires aux animaux de la forêt.

Le livre contient 7 contes chacun vient d’un pays différent : Canada, Japon, Amérique du Nord, Algérie etc. Et dans chaque conte, le renard a une place prépondérante.



Le Baiser de la paix, L’homme amoureux d’une renarde, sont quelques exemples des histoires que le jeune lecteur trouvera dans La ronde des renards.

Ce livre plaira aux enfants à partir de 7 ans, il permet de voyager autrement dans l’imaginaire fertile des populations de différents pays.

C’est agréable à lire et parfait pour un moment douillet à la maison pendant l’hiver.

