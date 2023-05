La vie selon Raf – Un livre qui parle aux enfants Dys et en difficulté de lecture

“La vie selon Raf – Une rentrée dys sur dix” de Yael Hassan (Ed. Tom Pousse) est un roman palpitant adapté aux futurs collégiens et collégiennes qui présentent des troubles Dys.

Une rentrée au collège c’est une grande étape dans une vie d’écolier mais pour un futur collégien dyspraxique c’est une rentrée à haut risque.

Raph, a presque 11 ans, il est plein d’humour. Il va nous entrainer dans cette aventure et prouver que l’on peut vivre avec sa DYSfférence.

Ce roman écrit en mode «Je » invite le lecteur (peut-être Dys, mais pas que) d’une façon vivante et émouvante dans la vie trépidante du collège. On y découvre les bons côtés mais aussi les petits déboires que tout jeune collégien peut rencontrer. Raph est entouré par sa famille et son meilleur ami Alex, un solitaire, qui a du mal à entrer en relation avec les autres.

Enfin l’année se passe bien et le roman se termine sur une fin ouverte avec la future entrée en 5ème.

La vie Selon Raf, fait partie de la collection AdoDys. Celle-ci est étudiée pour les jeunes qui présentent des troubles Dys. Chaque roman est écrit avec une police, un interligne et une mise en page adaptés. La couleur du papier est aussi minutieusement choisie pour faciliter la lecture.

Une collection à mettre dans toutes les mains (dys ou pas) car l’histoire de Raf va plaire aux jeunes collégiens/collégiennes qui pourront s’y retrouver.

A conseiller dès 10 ans.

