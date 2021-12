L’art à tout petits pas – 3 livres pour initier des petits à l’amour de l’art

L’art à tout petits pas est une collection de livres destinée aux enfants à partir de 2 ans.

La RMN et le Musée d’Orsay ont eu envie d’initier les enfants, dès le plus jeune âge, à l’Art.



Ces imagiers au nombre de 3 pour le moment, mettent en avant les grands artistes présentés au musée d’Orsay. Les ouvrages cartonnés sont bien conçus pour les juniors. Chaque livre fait découvrir 15 œuvres. Nous en avons lu deux.



Le premier livre intitulé « Je suis » propose plusieurs items. Par exemple : « Je suis amoureuse » ou « je suis morose ». Pour chacune des phrases une œuvre est mise en regard respectivement «Danse à la campagne » de Renoir et « Portrait du Docteur Gachet » de Van Gogh.

Cette mise en lumière permet aux enfants de visualiser les toiles en les associant à des phrases, des émotions, des ressentis, puis à des artistes.

Le second album, s’intéresse à la vision des œuvres et à leur atmosphère. « Je vois » propose aux enfants de voir par exemple « La lumière » avec le tableau « Le talisman de Paul Sérusier », le vent avec « Effet de vent de Claude Monet » et même de voir le silence avec « Un parc la nuit de Rippl-Ronaï ».

Nous avons eu un véritable coup de cœur pour la collection L’art à tout petits pas. Ces livres sont ludiques, parfaitement adaptés aux amateurs d’art en devenir et beaux à manipuler.

Bon à savoir, Je Miaule est aussi disponible.

