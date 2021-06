Le cahier de coloriage Bourse de Commerce pour les petits créatifs - IDBOOX

La Bourse de Commerce a ouvert ses portes au mois de mai. Ce fabuleux bâtiment entièrement restauré héberge désormais, la Collection d’art contemporain de François Pinault.

Les éditions Glénat Jeunesse et la Bourse de Commerce (lire notre reportage) se sont associées pour proposer aux enfants un cahier de coloriage digne d’un grand architecte.



Le cahier de coloriage Bourse de Commerce enserre des tas d’activités aussi ludiques qu’instructives. L’enfant se mue en architecte, en peintre et même en marchand puisque cet édifice hébergeait autrefois la Halle au blé.



Anne-Sophie Cayrey et Jochen Gerner ont imaginé un cahier de coloriage et d’activité à la hauteur de la splendeur de la Bourse de Commerce.

Etude ludique de la coupole ou du fabuleux escalier à double révolution, on colorie, découpe et colle. Des questions sont posées aux enfants faisant appel à leur sens de l’observation pour mieux éveiller leur curiosité.



Les explications sont adaptées aux juniors à partir de 6 ans, ils progressent dans cette aventure artistique et créative en coloriant, découpant, reliant des points ou encore en faisant des collages.



Après ou en préambule de la visite du nouveau temple de l’art contemporain, chacun aimera poursuivre la visite avec ce cahier de coloriage définitivement pas comme les autres.

