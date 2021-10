Le dîner des mouches un livre CaCa-rrément délicieux ! - IDBOOX

Le dîner de mouches c’est un livre qui parle de mouches super sociables. Elles s’invitent à dîner et se régalent de Caca-huètes, de purée de Caca-rottes, de Caca-menbert et d’un tas d’autres mets délicieux !

Vous pensez qu’on parle Caca ? Pas du tout ! Pour leur premier album ensemble Vincent Guigue et Yannick Robert jouent avec les mots et Le diner de mouches devient Caca-rément hilarant.



On adore le graphisme, des mouches avec leurs yeux rouges immenses, chapeau melon pour l’une, nœud papillon pour l’autre.

Et ça papote et ça grignote pendant ce dîner, ils sont aux anges et nous aussi.

Les gamins vont adorer et les plus grands aussi. Nos deux compères auteurs jouent dans la finesse, l’humour et le jeu des mots. On vous le garantit, ça vous pouffer dans les chaumières !



On recommande chaudement Le dîner de mouches (Bayad Jeunesse) !! A quand la soupe au Pipi-ssenlit ?

Lecture conseillée à partir de 3 ans

