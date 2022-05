Le Grand GRRRRR, un livre pour apprendre la patience et rigoler

Le Grand GRRRRR est un livre pour enfants certes, mais beaucoup d’adultes pourraient le lire !



Qui ne montre pas d’impatience ? En voiture, à la maison, au travail on est parfois énervé, excédé, furibard même !

C’est aussi le cas de notre Grand GRRRRR ! Ce monstre crayonné tout de noir et de gris, n’est pas patient du tout, il n’aime pas attendre et plus il attend plus il pète les plombs !



Avec humour Marie-Sabine Roger, nous dresse un portrait de ce Grand GRRRRR dans lequel on peut tout à fait se retrouver (enfin, par moment…) Les dessins en rose fluo de Marjolaine Leray mis en contraste avec la noirceur du Grand GRRRRR ajoutent à l’intensité de cette histoire à la fois drôle et attachante.

Je ne vous ai pas dit que ce sacré Grand GRRRRR (Seuil Jeunesse) va rencontrer une mamie, une très vieille grand-mère de 99 ans…. Je ne vous raconte pas la suite, ce serait trop facile, rien que pour vous rendre impatients, nanannèreeeeeeee !

Cette histoire plaira aux enfants à partir de 3 ans. Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

