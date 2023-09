Le livre de mes émotions – Quand maman attend un bébé

L’arrivée d’un enfant dans une famille est un évènement extraordinaire. Les futurs parents sont submergés par la joie mais aussi par un tas d’émotions.

S’il y a un grand frère ou une grande sœur, la tâche de papa et maman est encore plus grande !

Stéphanie Couturier et Maurènn Pougnonec se sont emparées du sujet avec l’album : « Le livre de mes émotions – Maman attend un bébé ».



Le livre met en scène Lorenzo, papa et maman qui attendent un bébé. Oh joie, mais aussi oh angoisse et peut-être aussi oh colère !



Amour, tristesse, fierté, peur, colère, joie, timidité, jalousie, composent les différentes phases de ce grand évènement.

Alors, pour que tout se passe au mieux sans pour autant ne pas faire attention aux émotions de Lorenzo, la psychomotricienne Stéphanie Couturier, raconte une histoire qui va permettre d’ouvrir le dialogue entre Lorenzo et ses parents.



Le livre de mes émotions – Maman attend un bébé (Gründ) est un must have si vous attendez un petit. Avec intelligence et bienveillance l’autrice passe en revue le quotidien pour accompagner les enfants dans la découverte de leurs émotions. C’est un livre rassurant et bien conçu.

Les illustrations sont supers et pour chaque étape des explications complètent le rythme de l’histoire. Et devinez quoi, Lorenzo va adorer la petite Clara lorsqu’elle arrive dans la famille !

Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX pour les enfants ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités