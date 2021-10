Le monde des lettres, un abécédaire ludique pour apprendre à lire - IDBOOX

“Le monde des lettres” est un album jeunesse pensé pour les enfants qui apprennent à lire.



Amusant et coloré, ce livre a une vocation éducative. En effet, Anne-Marie Labrecque et Mathieu Dionne St-Arneault, ne se contentent pas d’afficher les lettres, ils vont beaucoup plus loin.

Les 26 lettres de l’alphabet sont présentées ainsi : le nom de la lettre, le son, la forme (majuscule, minuscule cursive, minuscule script).

Tout l’alphabet dans 26 phrases

Et c’est parti pour apprendre les lettres en s’amusant. Le défi, découvrir les lettres de l’alphabet cachées dans 26 phrases marrantes.



“Cécilia Caron culbute sur une cerise en croquant une carotte”. A partir de cette phrase d’exemple, les enfants sont invités à identifier la lettre C sous toutes ses formes. Pour les aider un petit picto indique le nombre de fois que la lettre recherchée est présente dans le texte.



Quelques petites règles de grammaire simples sont également présentées en complément.

Le monde des lettres (Bayard Jeunesse) est un album intéressant, il permet d’apprivoiser les lettres de façon pédagogique et d’y apprendre des mots atypiques comme, lunatique ou encore quenouille.

Quelques astuces mnémotechniques permettent d’entrer dans le monde des mots en douceur. Ce livre est à recommander aux parents et aux enseignants, et bien entendu aux enfants !

Lecture conseillée à partir de 3 ans et jusqu’au CP

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

