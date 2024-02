Le monde est immense et Cinq sens en images – 2 livres au top pour les bébés !

Quand un bébé découvre l’immensité du monde qui l’entoure … On découvre deux albums supplémentaires à destination des bébés pour ce mois de janvier.

Le monde est immense d’Anne Cortey et Marin Cocklico (Grasset Jeunesse) et Cinq sens en images de Claire Garralon (Seuil Jeunesse).

Le monde est immense

Quand un tout petit, curieux de nature, découvre le monde proche gigantesque. Ce monde ne va pas l’effrayer car sa curiosité le pousse à explorer ces choses merveilleuses entouré par la douceur des bras de sa maman qui le regarde grandir avec amour.



Un petit album aux bords arrondis, dont les illustrations sont sensibles avec des couleurs franches, sans trop de détails.

Le monde est immense est à partager avec votre petit pour lui prouver qu’il peut découvrir le monde mais que vous serez toujours près de lui.

Dès 1 mois

Cinq sens en images

Le tout-petit pourra partir en exploration accompagné d’un adulte à la découverte de ses 5 sens à travers cet album composé de 5 parties pour une découverte des 5 sens et qui se termine sur une double page avec des silhouettes de toutes les couleurs.



Pour chaque chapitre, on trouve une double page introduisant un sens comme écouter, toucher, sentir, goûter, regarder.



Puis pour chaque sens, il y a 3 doubles pages avec sur la page de droite, un concept comme : Petits ou grands ? sur fond noir avec une image suggestive et la page de gauche sur fond blanc avec de nombreuses silhouettes explicites en noir.



Cet imagier sur les sens aborde des notions originales par rapport à d’autres imagiers plus classiques. Il ouvre une porte sur l’exploration des couleurs des objets qui entourent le tout-petit et qui marquent une étape du développement de ce dernier.

Cet imagier en noir et blanc avec une chute toute en couleur est à lire avec les yeux, le nez, la bouche, les mains et les oreilles.

Cinq sens en images est un vrai coup de cœur à mettre dans les mains des bébés qui ne perçoivent au tout début de leur vie que le monde en noir et blanc.

