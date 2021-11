Le musée d’Iris, une visite au musée drôle et tendre - IDBOOX

Le musée d’Iris est un album jeunesse très original. Christine Schneider et Hervé Pinel nous proposent de vivre une aventure culturelle et onirique en compagnie d’Iris et de son ami l’éléphant GranGroGri.

Le musée d’Iris c’est une approche des chefs-d’œuvre de la peinture adaptée aux enfants. Magie, et étonnement sont au programme.



Une douzaine d’œuvres très célèbres sont mises en lumière de façon amusante et instructive.

Le radeau de la Méduse, La Joconde, Les hasards heureux de l’escarpolette, Le Cri suscitent des réactions drôles et tendres pour Iris et aussi pour le lecteur.

On apprend comment créait Arcimboldo tout en croquant une pomme. On découvre pourquoi Iris s’appelle ainsi en regardant le célèbre tableau de Vang Gogh…



Dans cet album, les tableaux ne sont pas présentés de façon académique, pas du tout ! De temps en temps ils s’animent : de l’eau coule au bas du Radeau de la méduse, la Joconde tire la langue, et pourquoi ne pas s’étendre sur le sol en admirant Le Rêve du Douanier Rousseau ?



Sans le savoir, les enfants sont happés par l’histoire tout en apprenant beaucoup. Après cette lecture, la visite du musée ne sera plus jamais la même pour eux.



Dans Le Musée d’Iris (Seuil Jeunesse) on a adoré les illustrations, les textes, le rythme de cette aventure poétique et instructive.



Lecture conseillée à partir de 5 ans et ++.

