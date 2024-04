Le Panda et le Caméléon – Deux nouveaux livres de Tatsu Nagata

Le professeur Tatsu Nagata fait son retour, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Il signe deux nouveaux livres chez Seuil Jeunesse, dans la collection Les sciences naturelles.

Avec les albums Le Panda et Le Caméléon, les enfants dès 4 ans vont apprendre à mieux connaître ces animaux si mystérieux.

Bien qu’il sache parfaitement se fondre dans la nature, on découvre par exemple que le caméléon ne change pas de couleur pour se cacher, mais pour exprimer son humeur.

Quant au panda, nous savons désormais que son estomac de carnivore n’est pas adapté aux bambous qu’il digère difficilement, et pourtant, il les adore.

Une fois de plus, ce scientifique mondialement reconnu délivre une multitude d’informations captivantes aux jeunes lecteurs, du début à la fin.

Les illustrations de ces deux nouveaux ouvrages sont superbes, dans un style épuré et particulièrement évocateur. Et bien sûr l’humour est toujours au rendez-vous !

En somme, nous adorons ces sciences naturelles expliquées avec passion par Tatsu Nagata!

