Le Street art expliqué aux enfants dans un livre

Mes docs art (Ed. Milan) consacre un livre au street art. Ce livre documentaire s’adresse aux enfants dès 5 ans. Il explique de façon simple et ludique ce qu’est le street art.

Romain Gallissot et Maud Reimann ont pensé ce livre comme une approche de ce mouvement d’art contemporain majeur.



Le voyage au pays du street art débute par la préhistoire et ses fresques en passant par la naissance du graffiti aux USA et bien sûr la France.



Les auteurs expliquent ce qu’est une Crew, parlent des différentes techniques pour grapher etc. On passe ensuite aux stars du street art : Miss.Tic, Banksy, Invader etc. Pour chaque artiste, les œuvres sont décryptées et s’adaptent aux attentes des enfants (13 créations sont passées en revue). Régulièrement, Ernest, la mascotte de l’album apporte des compléments d’infos aux nombreuses photos qui composent le livre.



Mes docs art : Street art est une belle entrée en matière pour parler d’art urbain aux juniors. A la rédaction on est fan de ce style artistique qui vit et évolue dans toutes les villes du monde !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres idées BOOX pour les Kids dans notre rubrique dédiée ici

Intéressés par le Street Art ? Lisez d’autres articles ici