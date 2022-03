Le yoga des émotions et Comment ça va ? Deux livres pour apprivoiser les émotions - IDBOOX

Et si on offrait aux enfants un peu de zénitude ? Voici deux livres qui y contribuent et qui font du bien !

On a envie de vous parler du livre Le Yoga des émotions et de Comment ça va ?



Le yoga des émotions

Le yoga des émotions d’Agnès Gliozzo, Marie Faure Ambroise et Sybille Ristroph aux Editions Casterman est un livre utile pour les enfants et pour les parents.

C’est un ouvrage complet sur la pratique du yoga pour les enfants et sur la gestion des émotions.

Dès 5 ans, seul ou accompagné, l’enfant peut réaliser ces exercices bien illustrés et simplement expliqués.



En introduction, les autrices souhaitent le bonjour au petit.e Yogi.ni, en lui expliquant ce qu´est le yoga, pourquoi faire du yoga et comment le pratiquer à la maison.



L’enfant définit seul son émotion, ou en accord avec un adulte. Il définit s’il est excité, s’il est fatigué, s’il est en colère, s’il est angoissé, ou, si au contraire il est calme.

Il verbalise son émotion et choisit dans les 5 chapitres proposés celui qui va lui permettre de mieux gérer cet état.

La pratique peut durer entre 10 à15 mn et commence par un Namasté.

Le Yoga des émotions est une belle façon de se ressourcer et de prendre conscience de son état avant et après la séance, l’enfant peut en discuter avec un adulte, ou l’exprimer en dessinant.



Cette sensibilisation à la pratique du yoga permettra à l’enfant de gérer ses émotions en lui apportant des petites clés pour l’aider.



J’aime vraiment cet ouvrage réalisé par des professionnelles, c’est une belle façon aussi de passer du temps avec son enfant en l’aidant à maîtriser ses émotions. Et surtout, une fois acquis le réflexe de les pratiquer, il pourra les gérer au quotidien que ce soit à la maison, à l’école, ou ailleurs.

Comment ça va ?

Ce petit livre d’Edouard Manceau, tout en simplicité, permet aux plus petits d’apprendre à reconnaitre les émotions. Joie, colère, tristesse… grâce à ce petit rond qui symbolise un visage le jeune lecteur va pouvoir comprendre ce qu’est une émotion et décrire son sentiment personnel.

C’est lumineux, juste, et c’est une belle façon d’ouvrir le dialogue dès le plus jeune âge pour décrypter les expressions du visage et les émotions qui en découlent. Comment ça va ? (Bayard Jeunesse) un livre à conseiller dès 1 an.

