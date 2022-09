Les crapules de l’école Cornichon une série qui plaira aux enfants

C’est un vrai coup de cœur pour cette série : Les crapules de l’école Cornichon de Pamela Butchart et Becka Moor traduit de l’anglais par MIM aux éditions Bayard Jeunesse dans la collection : Ma vie, mes copains.

Cette nouvelle série se déroule dans une drôle d’école où il se passe TOUJOURS des choses incroyables avec des enfants extraordinaires.



Deux volumes sont déjà disponibles : Les fantômes des toilettes et Un requin dans le bassin.

Chaque livre est un recueil de trois histoires distinctes avec les mêmes protagonistes qui sont présentés en début du livre. Des illustrations humoristiques et les couleurs qui claquent, agrémentent et facilitent la lecture.

Sans oublier la mise en page avec des polices de caractères différentes qui donne vraiment envie de dévorer ces histoires fantastiques.



Dans « Les fantômes des toilettes », le lecteur va découvrir aussi l’histoire de la Chaussure puante qui prédit l’avenir et Le sortilège du tapis qui gratte.

Dans « Un requin dans le bassin », le lecteur va aussi découvrir : Le squelette de dinosaure et Le parachute d’invisibilité.

Cette série a tous les ingrédients pour accrocher les lecteurs à partir de 8 ans et les non-lecteurs. On attend les suivants avec impatience.

Pour vous procurer les livres Cliquez ici ou Cliquez ici

Découvrez d’autres Idées BOOX pour la jeunesse dans notre rubrique ici