Les Fables de La Fontaine version Rock ! - IDBOOX

On célèbre cette année les 400 ans de Jean de La Fontaine. Rébecca Dautremer et la RMN-GP ont voulu rendre un hommage orignal au plus connu des poètes français.

L’album jeunesse Fables est un moment de lecture et une découverte graphique inédite.

L’illustratrice a pris ses plus beaux crayons pour proposer aux lecteurs petits et grands les fameuses Fables à la sauce Rock !

Humour débridé au programme dans le respect absolu du texte des Fables de La Fontaine bien sûr !

26 Fables superbement illustrées !

Si vous aimez les Fables illustrées par Gustave Doré, passez votre chemin ou peut-être pas après tout !

Rébecca Dautremer se fait plaisir et nous enchante avec des illustrations modernes et enthousiasmantes.

Le Lion et le Rat, Le Coche et la Mouche, La laitière et le Pot au Lait, Le Loup et les brebis prennent un visage insoupçonné.



Bourré d’humour, ce bestiaire familier change résolument et ça fait un bien fou !



La tortue est sponsorisée par le Vieux Campeur. Le Renard a des allures de ténor. Un loup aux grandes dents est entouré de mamies brebis un peu grunge. Le tout est un régal de mots et de couleurs ! Mention spéciale pour Le Loup et l’Agneau avec son T-Shirt rouge Peace and Love.



Et, cerise sur le museau, l’auteure tag les mots compliqués des fables par des graffitis pour expliquer de façon Rock ces derniers.

Vous l’aurez compris, cet énième album des Fables de La Fontaine ne ressemble à aucun autre, il a toute sa place dans la bibliothèque familiale !

Attention tout de même, certaines illustrations pourraient impressionner les très jeunes enfants.

Pour vous procurer le livre

