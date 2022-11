Les folles semaines de Pia, un roman à lire à partir de 8 ans

“Les folles semaines de Pia – Un manoir pour douze” est une nouvelle série pimentée de Séverine Vidal, illustrée par Benjamin Strickler (Ed. Milan).

Pia est fille unique, ses parents se séparent, elle apprend à vivre avec le principe de la garde alternée. Pas évident au début, mais quand son père lui annonce plus tard, qu’il va se remarier avec Francesca et que celle-ci a neuf enfants ça tourne au délire dans la tête de Pia.

Lovna, Barthelemy, Diego + Armand, Pietra, Louis + Félice, Nell et Brigitte ces neufs enfants vont accueillir Pia à bras ouverts. Elle, va avoir au début un peu de mal…



Pourtant, la famille recomposée peut avoir des avantages même si au début ce n’est pas évident, et pour se loger, il faut voir grand, très grand, et pourquoi pas un manoir pour 12 ? Pia trouve l’idée séduisante et va tout mettre en œuvre pour que ça devienne une réalité. La fillette pétillante va s’appuyer sur sa nouvelle vie et sur son imagination débordante pour trouver des idées !



Les folles semaines de Pia est le tome 1 de la nouvelle série dédiée aux 8 ans et plus. Si on parle ici de séparation et de famille recomposée, ce n’est pas le principal de l’histoire, l’aventure va bien plus loin. On suivra celle de Pia dans les prochains tomes, en attendant, ce premier opus est bien sympathique ! Ce roman facile à lire est plein d’humour et de bonne humeur.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

