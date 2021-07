Les Jeux olympiques et Tokyo, 2 livres pour les enfants supers sportifs ! - IDBOOX

Voici deux livres en lien avec les Jeux olympiques de Tokyo qui commencent le 24 juillet, et les jeux paralympiques qui eux débutent le 24 août 2021.

Les Jeux Olympiques de Caroline Lesage et Mathilde George

Ce documentaire animé et ludique est à découvrir avant, pendant et après le JO de 2021 pour assouvir la curiosité de vos petits, dès 4 ans.



Imprimé en 2020 il sort cet été…décidément cette Covid chamboule tout !



Cet album animé avec des dépliants, des flaps, des tirettes, permet de découvrir et comprendre d’une façon ludique le déroulement des Jeux olympiques.

Le début des jeux en Grèce, le voyage de la flamme, la préparation physique et mentale des sportifs, la cérémonie d’ouverture, le serment de respect de l’esprit sportif, la mise en avant de quelques sports avec le vocabulaire adéquat… Tout est expliqué !



Une double page est consacrée aux jeux d’hiver et aussi aux jeux paralympiques qui se dérouleront du 24 juillet au 5 septembre.

Evidemment, il y a un focus sur le moment des récompenses avec les médailles olympiques que chaque athlète espère recevoir : or, argent ou bronze.



Mais tout le monde sait que les Jeux olympiques c’est surtout un esprit sportif, le respect des autres et la bonne entente entre compétiteurs venant des 5 continents.

En quelques pages les auteurs de ce livre documentaire proposent aux enfants et adultes une vision des JO et sa philosophie.



Un chouette moment de partage avec vos enfants ou vos petits-enfants afin de titiller leur curiosité et les inciter à découvrir en vrai (enfin …à la télévision) son déroulement et pourquoi pas, une passion sportive.

ed. Milan



Tokyo un documentaire passionnant

Et si vous voulez en savoir plus sur le Japon et sa capitale, voici un documentaire passionnant, bien illustré et plaisant à feuilleter.

Il répond aux questions que les jeunes lecteurs (et moins jeunes) se posent à propos de Tokyo, une ville à la fois futuriste et traditionnelle.

Chez le même éditeur, découvrez Tokyo d’Audrey Guiller et Anne Pomel.



À travers des questions-réponses les lecteurs vont faire un petit voyage exotique et entrevoir une autre façon de vivre le quotidien, de se passionner pour le sumo, un sport martial, mais aussi de s’apercevoir que les logements sont différents, de constater les dégâts des tremblements de terre…



Les éditions Milan qui proposent ces deux documentaires permettent aux jeunes et leurs accompagnateurs de faire un tour complet de ces JO.



Vous pouvez aussi découvrir : Mes docs à coller et Mes p'tits docs sur le thème des jeux olympiques. ed. Milan

