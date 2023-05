Les Perce-Temps du Mont Saint-Michel une BD pour le millénaire

Les Perce-Temps du Mont Saint Michel est une bande dessinée à destination du jeune public. Les éditions du Patrimoine publient cet album de Fabian Grégoire à l’occasion du millénaire de l’abbatiale du Mont Saint-Michel.

Les Perce-Temps du Mont Saint-Michel est aussi étonnant que le lieu dont il est question.

A mi-chemin entre le documentaire, livre illustré et BD, on suit les aventures d’Alice en voyage de classe au Mont.

L’histoire mêle donc histoire et mythe, fantasy et informations historiques.

La fin du livre contient un dossier documentaire très bien fait afin de mieux comprendre les références abordées dans la fiction.



Si vous avez ou allez visiter le Mont Saint-Michel en famille, cet album à lire à partir de 12 ans est un merveilleux complément laissant place à l’imagination et à la magie de ce lieu légendaire !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de lire ? Trouvez d’autres Idées BOOX iciTrouvez d’autres Idées BOOX ici

A propos du livre

En visite scolaire au Mont-Saint-Michel, la jeune Alice est victime d’une chute temporelle. Séparée de sa classe mais guidée par les Veilleurs des Siècles, l’intrépide voyageuse va devoir affronter le dragon qui sommeille sous l’abbaye.

En visite scolaire au Mont-Saint-Michel, la jeune Alice est victime d’une chute temporelle. Séparée de sa classe mais guidée par les Veilleurs des Siècles, l’intrépide voyageuse va devoir affronter le dragon qui sommeille sous l’abbaye. Au fil de ses sauts à travers le temps, elle va ainsi observer la construction (et les effondrements) de l’abbatiale romane, croiser les anglais qui assiègent le Mont durant la guerre de Cent Ans ou encore apercevoir au loin le bombardement d’Avranches durant le débarquement de Normandie.

Mais c’est aussi l’environnement particulier du Mont-Saint-Michel qu’Alice va découvrir : cette baie où les sables mouvants et une marée extraordinaire re-dessinent sans cesse un paysage hostile de sable et d’eau… Heureusement, la curieuse licorne capturée sur les Îles Chausey va s’avérer être une monture courageuse et téméraire ; face aux éléments mais aussi pour combattre la monstrueuse créature dont il faudrait percer le cœur.