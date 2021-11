Les Petits Héros – 6 contes racontés par Marlène Jobert

Les Petits Héros est un beau livre, doublé d’un flash code. Les enfants lisent ou écoutent les contes adorablement illustrés.



Les Petits Héros ce sont 6 contes classiques de l’enfance. Ces histoires font rêver et traversent les siècles sans prendre une ride. Aladin, Le petit Poucet, Peter Pan, Jacques et le Haricot magique, Gulliver, L’Apprenti sorcier sont à retrouver dans ce bel album.



En flashant le code avec un smartphone, le lecteur accède aux histoires contées par Marlène Jobert. C’est une écoute calme, tendre et pleine d’humour. Car c’est elle qui a écrit à sa façon les contes.



Les petits fans d’aventures seront ravis de posséder cet ouvrage dans leur bibliothèque. C’est un livre intergénérationnel, on le débute à l’âge de 5 ans, ont le lit et on relit pour se forger de beaux souvenirs.

