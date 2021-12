Les super-héros de chaque jour un livre pop-up tendre et magique - IDBOOX

Ils n’ont ni cape ni pouvoirs magiques, les super-héros ne sont pas forcément ceux qu’on voit au cinéma ou qu’on adore dans les comics !

Les super-héros de chaque jour est un livre animé absolument bluffant !

Santi Beascoa et Edgar Plans proposent aux enfants à partir de 4 ans de découvrir et d’identifier les vrais super-héros !



Avec humour, les auteurs donnent les clefs pour comprendre ce qu’est un super-héros du quotidien. Ils sont partout, à l’école, dans les hôpitaux, dans la rue et même à la maison. Parce qu’un super-héros ça ne frime pas, ça n’essaie pas d’en mettre plein la vue. Un super-héros ou une super-héroïne sait rester discret et n’agit pas pour qu’on le reconnaisse mais juste parce que c’est juste.

Ils mettent en valeur le sens du partage, l’humilité et l’importance d’être unis.

Ce livre cartonné est plein de surprises, les textes sont sensibles et vrais, les illustrations se déploient avec malice devant nos yeux ébahis.



Les super-héros de chaque jour (Ed. Quatre Fleuves) est un must pour prendre confiance en soi et soin des autres quand on est petit !

