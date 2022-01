L’incroyable destin de Thomas Pesquet, un roman pour les enfants à partir de 9 ans - IDBOOX

Thomas Pesquet fait rêver ! L’astronaute a su conquérir le cœur des petits et des grands. L’espace et ses mystères fascinent toutes les générations.

Alors, la nouvelle édition enrichie du roman « L’incroyable destin de Thomas Pesquet, astronaute » (Bayard Jeunesse) est à découvrir très vite.

Pierre Oertel et Erwann Surcouf, proposent aux jeunes lecteurs un roman sur Thomas Pesquet. Ce livre illustré de 48 pages, relate le parcours de l’astronaute de son enfance à son dernier séjour dans l’espace. Les auteurs ne font pas l’impasse sur le travail de titan à réaliser quand on veut devenir spationaute et relatent comment se sont passés ses 196 jours à bord de la navette.



L’histoire est ponctuée par des fiches documentaires intéressantes : comment on prépare une mission spatiale, les expériences scientifiques menées à bord de la capsule … On y explique aussi plusieurs termes à connaitre : « pesanteur » ou encore « impesanteur »…



Bref, aussi passionnant que Thomas Pesquet lors de ses interventions depuis l’espace, ce roman-documentaire est une vraie mine d’or pour les jeunes passionnés qui voudraient un jour aussi, toucher les étoiles !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Découvrez d’autres idées de lecture pour la jeunesse dans notre rubrique ici