Little – Agatha Christie cette BD trop sympa dévoile l’enfance de la reine du crime - IDBOOX

Si vous aimez un peu, beaucoup passionnément, Agatha Christie cette BD va vous piquer au vif !



Conçue pour les enfants mais tout à fait à propos pour les plus grands, William Augel, nous emmène dans l’enfance d’Agatha Christie.



Rien de très orthodoxe dans cette bande dessinée mais un état d’esprit et beaucoup de malice !

Agatha Christie – Transformez-vous en un Poirot miniature !

Little – Agatha Christie (La Boîte à Bulles) ce sont des tas d’histoires courtes concoctées autour de la reine du crime quand elle avait entre 8 et 10 ans. Le train bleu, La femme qui en savait trop, ou encore Le nombril sont quelques exemples des planches à découvrir. Il y a aussi la revisite par Agatha Herself des contes de l’enfance : Blanche neige, Boucle d’or, Kipling…

Pour elle, tout est une énigme, un mystère à résoudre absolument !



Et comme Agatha junior est un sacré phénomène, elle nous invite aussi à devenir des détectives de génie. Après chaque histoire, sa poupée, Miss Marple, nous soumet quelques énigmes ! Ne manquez pas aussi le cahier d’activités. Quelques pages à la fin du livre, sont consacrées à la biographie de l’écrivaine la plus lue de l’histoire.



On a adoré la BD dédiée à l’enfance d’Agatha Christie, c’est drôle, frais, et on se prend au jeu en rigolant beaucoup ! Lecture conseillée à partir de 7 ans.

