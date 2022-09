L’Ukraine racontée aux enfants un livre documentaire pour comprendre

La guerre en Ukraine on en parle tous les jours depuis le mois de février, alors comment aborder ce sujet difficile ?

Les enfants entendent parler sans arrêt de la terrible guerre qui sévit en Ukraine, alors pour qu’ils apprennent à mieux connaitre ce pays, Sylvain Cipel vient de publier un livre à leur intention.

Les clefs pour parler de la Guerre en Ukraine avec les jeunes

L’Ukraine racontée aux enfants est un documentaire illustré grand format qui s’adresse aux jeunes à partir de 8 ans.



L’expert en relations internationales se met à la portée des plus jeunes pour décortiquer l’histoire, la géographie, la culture de ce pays qui a émergé depuis l’époque médiévale.



En 72 pages abondamment illustrées, l’auteur dresse une frise historique et géopolitique passionnante pour en arriver à la guerre débutée au mois de février 2022.



Toute l’histoire de l’Ukraine est racontée de façon accessible : Les personnages célèbres Einstein, Gogol… les villes mythiques comme Odessa, mais aussi l’indépendance, la Crimée, Tchernobyl … L’Ukraine racontée aux enfants (La Martinière Jeunesse) est un documentaire passionnant qui ouvre l’esprit. Il permet de comprendre pourquoi nous en sommes là aujourd’hui.

Ce livre est également un bel outil pour les parents et les enseignants afin d’aborder de façon objective l’actualité sur le conflit et ses conséquences.

