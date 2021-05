Madame et Monsieur, un livre bouleversant pour parler de l’adoption aux enfants - IDBOOX

Madame & Monsieur est un tout nouvel album jeunesse qui touche un sujet sensible, celui de l’adoption.



Magali Chiappone-Lucchesi et Bérengère Mariller-Gobber ont créé ensemble un livre d’une douceur infinie.



Madame & Monsieur, sont ensemble depuis des années. Ils s’aiment plus que tout. Une seule ombre à leur bonheur, ils n’ont pas d’enfant. Ce sujet est même devenu tabou dans leur couple. Chacun dans leur coin, ils sentent que quelque chose ou plutôt quelqu’un leur manque.



Pour ne pas se peiner les deux amoureux n’en parlent pas, mais ils ont un gros poids sur le cœur. Quant un jour, Monsieur pense à une solution. Et s’ils adoptaient un enfant ?

Madame & Monsieur ( Glenat Jeunesse) est un album destiné aux enfants à partir de 5 ans. Il permet de parler avec eux de l’adoption mais aussi de l’amour qui unit un couple. Les illustrations crayonnées apportent à ce livre un flot de tendresse allié à un texte poétique qui coule, comme un long fleuve tranquille…

